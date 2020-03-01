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25 مستشفى للتعامل مع كورونا وإعادة رسوم تأشيرات العمرة الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جهزت وزارة الصحة 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) قد يتم رصدها، فيما غادر نحو 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف تأشيرات العمرة والزيارة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة الفيروس، أن المملكة جهزت تلك المستشفيات للتعامل مع أي إصابة بالفيروس، مشيرا إلى تسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة، والذين وصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية اللازمة، كما شدد على عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في المملكة.

من جهته أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، أن الوزارة بدأت بوقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة ونظام معالجة التأشيرات، خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف «جرى تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة إضافة للوكلاء الخارجيين».

ولفت إلى وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفا أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا منذ صدرو القرار.

إلى ذلك أشار إلى أنه جرى إنجاز المسار الالكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون في المنافذ كافة.

يذكر أن السعودية أعلنت سابقا تعليق منح تأشيرات العمرة والزيارة موقتا. وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، في مداخلة مع قناة «العربية» الخميس، إن تعليق التأشيرات إجراء استباقي وموقت.

من المؤتمر

وزارة الصحة:

التعليم سوف تتخذ الإجراءات المناسبة في حال ارتفاع نسبة المخاطر، وإذا تقدمت المخاطر سنرفع الإجراءات الاحترازية.

توجيه عدد من الفرق الطبية إلى منافذ المملكة للتصدي لفيروس كورونا.

وزارة الخارجية:

ننصح المواطنين المبتعثين بالتواصل مع سفارات المملكة في حال نقص أي معلومات.

نتابع أخبار الفيروس وأصدرنا أكثر من بيان كما نتابع حالة الطلاب المبتعثين في الخارج.

الحج والعمرة:

خصصت هواتف مجانية للاتصال على المركز بخصوص إجراءات إيقاف تأشيرات العمرة.

فور صدور قرار تعليق التأشيرات كان عدد المعتمرين 469 ألف معتمر وحددت أماكن وجودهم لمتابعة إجراءات سفرهم.

إيقاف إصدار تأشيرات العمرة تم في 10 دقائق فقط.

أبلغنا 6500 وكيل للعمرة حول العالم بشأن تعليق التأشيرات.

من لديهم مطالبات مراجعة وكلاء العمرة في بلدانهم.

وزارة السياحة:

علقنا التأشيرات السياحية لـ22 دولة كمرحلة أولى.

نشارك في اللجنة المشكلة للوقاية من فيروس كورونا.

8 إجراءات في المطارات تمنع دخول كورونا إلى المملكة

حددت الهيئة العامة للطيران المدني 8 إجراءات في المطارات تمنع دخول فيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ) إلى المملكة، وهي إجراءات وقائية ملزمة لشركات الطيران القادمة للمملكة، لمنع دخول فيروس كورونا، وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة بحسب تصريح المتحدث باسم الهيئة لـ«مكة» إبراهيم الروساء.

تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل موقت

تعليق الدخول إلى المملكة بتأشيرات سياحية للقادمين من جمهورية الصين وتشمل ( تايوان الصينية وهونج كونج وماكاو) وكذلك إيران، إيطاليا، كوريا، اليابان، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، أفغانستان، العراق، الفلبين، سنغافورة، الهند، لبنان، سوريا، اليمن، أذربيجان، كازاخستان، أوزبكستان، الصومال، فيتنام.

تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة وأن يكون تطبيقه على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعلى حد سواء، على أن يستثنى من ذلك السعوديون الموجودون خارج المملكة ويرغبون في العودة في حال كان خروجهم منها ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج ممن هم داخل المملكة ويرغبون في العودة منها لدولهم في حال كان دخولهم للمملكة ببطاقة الهوية الوطنية

المسافرون الذين وجدوا في جمهورية الصين الشعبية وتشمل ( تايوان الصينية، هونج كونج، ماكاو) وكذلك إيران غير مسموح لهم بدخول المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يوما من خروجهم من أي من هاتين الدولتين

طواقم الطائرة للناقلات الوطنية أو الدولية يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية وسيخضعون للفحص الطبي في المنافذ إذا استدعى الأمر ذلك

أي مسافر عابر « ترانزيت « وكان موجودا في إحدى الدولتين الموضحتين في فقرة رقم (4) من هذا التعميم، لن يسمح له بدخول المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يوم من تاريخ مغادرته من أي هاتين الدولتين

أي مسافر منقول وكان موجودا في إحدى الدول الموضحة في فقرة رقم (4) من هذا التعميم، لن يسمح له بدخول المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يوما من تاريخ مغادرته لأي من هاتين الدولتين

كل الناقلات تكون مسؤولة عن إعادة الركاب المعتمرين الذين تم نقلهم قبل تعليق العمرة في الأوقات المحددة

آلية الكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة والزيارة

أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية الكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل موقت احترازيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات عليه مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم «00966920002814»، أو عبر البريد الالكتروني «mohcchaj.gov.sa».

هيئات إسلامية: تعليق التأشيرات ينسجم مع منهج الدين

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رحب عدد من المجالس والهيئات والشخصيات الإسلامية بدول عدة، بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى المملكة موقتا لأغراض العمرة والزيارة، وتأشيرة السياحة، لمنع انتشار «فيروس كورونا»؛ لأجل سلامة المعتمرين والزوار، والمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن هذا القرار هو إجراء وقائي حكيم ينسجم تماما مع منهج الدين الحنيف في اتخاذ الإجراءات الضرورية، ومع برامج الصحة العالمية في مكافحة الأمراض والفيروسات المنتشرة.

ونوه المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بتعليق تأشيرات العمرة والزيارة موقتا، بسبب المخاوف الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، وقال رئيس المجلس الشيخ هارون موسى محمود «إن ما فعلته المملكة من الاحتراز قرار حكيم وهو الصواب، وإنه موافق للشريعة والسنة المطهرة».

من جانبها أكدت هيئة الفتوى بجمهورية تشاد أن الإجراء الذي قامت به المملكة هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه، فإن من مقاصده دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، داعية المسلمين إلى احترامه والالتزام به.

بدوره عبر مكتب الإشراف على الدعاة في مقديشو بالصومال، عن تأييده لقرار المملكة بإيقاف تأشيرات العمرة والزيارة موقتا، مبينا أن الله تعالى جعل البلد الحرام مثابة وأمنا، وفي قلوب المسلمين معظما مقدسا، واصطفى لرعايته وخدمة ضيوفه أيادي أمينة، وقيادة رشيدة، ترعى مصالح الحجيج والمعتمرين وتحرص على سلامتهم وأمنهم، وتقدم لهم أحدث التسهيلات وأرقى الخدمات، وذلك ليتمكنوا من أداء مناسكهم وقضاء عباداتهم بيسر وسهولة.

وأكد رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشأن تعليق تأشيرات العمرة والزيارة موقتا بسبب انتشار فيروس كورونا، تأتي حرصا على المصلحة الصحية للمعتمرين والزوار، وكذلك المواطنين والمقيمين، وأوضح سباهيو، في بيان صادر عن المشيخة الإسلامية الألبانية، أن هذا القرار هو بمثابة إجراء وقائي حكيم ينسجم مع برامج الصحة العالمية في مكافحة الأمراض المنتشرة والوقاية منها، كما أنه ينسجم تماما مع منهج الدين الحنيف في اتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المناسبة في رعاية الناس صحيا سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارا.

أما رئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا الدكتور عزيز حسانوفيتش، فقال «إن القرار الصائب والصادر من المملكة والذي ينص على التعليق الموقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، وذلك للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا، فإنه يتوافق مع هدي سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن، والذي يستند إلى القاعدة الفقهية والتي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

10 مراكز صحية بنظام الرعاية العاجلة في الرياض

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تشغيل 10 مراكز صحية ممتدة، بنظام الرعاية الصحية العاجلة في القطاعات الصحية خارج مدينة الرياض، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت صحة الرياض أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي أحد مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار جميع الإمكانات المتاحة وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، وضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

وتحرص وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقا لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.

الرعاية الصحية بالرياض

19 مركز رعاية صحية أولية مناوبة، منها

17 مركزا تعمل على مدار 16 ساعة

2 يعملان لمدة 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات

مزايا المراكز:

ختيرت بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية

تسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة

937للرد على استفسارات كورونا

دعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أنها نشرت ملفا توعويا شاملا عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.