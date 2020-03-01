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نجوم عالميون يبدعون في فعالية السمت بشتاء طنطورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

على مدى ثلاثة أيام فريدة من 5 إلى 7 مارس الحالي، ستقدم فعالية السمت، مسك ختام الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة، عروضا لا تنسى من الموسيقى الحية المباشرة، وتجارب تذوق طعام لا مثيل لها، وجرعة استثنائية من الفن العالمي. وضمن أجواء العلا الساحرة، ستقدم الفعالية أسطورة موسيقى الرقص الالكترونية جان ميشيل جيري، والفرقة الشهيرة عالميا، ذا تشينسموكرز، ومغني الراب البريطاني تيني تمبا، وفرقة البوب الكورية، سوبر جونيور دي أند إيه؛ ضمن أجواء ليلة موسيقية فريدة تقام في 6 مارس. وإضافة إلى ذلك، ستقوم مجموعة من الطهاة بقيادة الطاهي البرازيلي أليكس أتالا بإبداع أشهى المأكولات في الموقع، في حين ستحتضن العلا تجهيزات فنية عالمية المستوى ابتكرها نجوم الفن العالميون لورين بيكر وشوستر وموسلي، حيث ستجذب أعمالهم اهتمام عشاق الفن.

يوم حافل بالموسيقى، وإلى جانب العروض الفنية الاستثنائية التي سيقدمها ذا تشينسموكرز، وجان ميشيل جيري، وتيني تمبا، وسوبر جونيور دي أند إيه، ستشعل أعمال فنية إقليمية محبوبة مثل هولافونيك، وعمر باسعد، وحمزة هوساوي، خشبة المسرح في العلا 6 مارس. ويمكن لعشاق الموسيقى شراء تذكرة الحفل بسعر 500 ريال، وذلك للاستمتاع بجميع العروض والفعالية الأكبر، حيث ستتيح البطاقة الوصول إلى الفعالية، والتنقل بالباصات الفاخرة بين الحديقة الشتوية وموقع السمت كل 30 دقيقة، كما يمكنهم الاستفادة من خزانة خاصة لأغراضهم الشخصية والاستمتاع بمشروب مجاني.

وستشمل أيام السمت الثلاثة قوائم طعام صممها طهاة مشهورون عالميا من بينهم رئيس الطهاة البرازيلي أليكس أتالا، مالك مطعم دوم، والنجمان الصاعدان في مجال الطهي في نيويورك جيريمايا ستون وفابيان فون هاوسكي فالتيرا، مالكا مطعمي كونترا وويلدير، إلى جانب المشروبات المبتكرة على أيدي خبراء المشروبات العالميين في استوديو السيد ليان.