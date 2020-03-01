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محامي خاطفة الدمام: موكلتي بريئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

«كل ما تفعلون وتقولون عني يجعلني أكثر قوة وتماسكا، وسوف أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى»، بهذه العبارات خاطبت المتهمة بالخطف «مريم» من سجن النساء في الدمام وسائل الإعلام التي تكلمت عنها طيلة الأيام السابقة، وذلك بحسب ما نقله عنها محاميها الدكتور عبدالعزيز الهاجري لـ«مكة» في آخر تواصل بينهما بشأن قضية الاتهام بالخطف التي يدافع عنها فيها.

وأكد الهاجري أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن هذا يسري على موكلته، التي ما زالت متمسكة بإفادتها بأنها عثرت على «علي»، واسمه الآن يوسف العماري، عام 1417هـ قرب حاوية نفايات أمام منزلها، وعلى الطفل الآخر «أنس»، واسمه الآن موسى الخنيزي، في دورة مياه بكورنيش الدمام عام 1420هـ، وأنهما كانا بحالة سيئة جدا، فقدمت لهما الرعاية والعلاج، وأنها خشيت من تقديم بلاغ بعثورها عليهما فيؤخذان منها، ولا سيما أنها فقيرة ومطلقة وبلا عائل وتحب فعل الخير.

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وحول ثبوت أن نايف ليس ابنها وإنما هو ابن محمد القرادي، والمختطف من مستشفى القطيف المركزي عام 1414هـ، قال الهاجري إن موكلته صدمت بأن نايف ليس ابنها، لأنها كانت حاملا بتوأم في ذلك العام، وأنجبت توأما سمت الأول نايف والآخر نواف، وتوفى نواف عند ولادته مباشرة، أما نايف فبقي على قيد الحياة، وتشك في استبداله، وتطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر والعثور على ابنها.

وفيما يخص الاتهام بالتستر على خطف نسيم حبتور من كورنيش الدمام عام 1417هـ، أكد أن موكلته نفت علاقتها بذلك جملة وتفصيلا، مبينا أن تهم الخطف الثلاث لم تثبت على موكلته ولا يوجد دليل يدينها في ذلك، وأنه بمقارنة هذه القضية بقضايا أخرى يتولاها المكتب فهي تعد من القضايا النادرة.

وأشار المحامي إلى أن موكلته لا يوجد عليها أي أثر لمرض نفسي.

وفي سياق متصل، قال إن أشقاء موكلته تواصلوا معه لرفع دعوى قضائية ضد مراسل إحدى القنوات الفضائية على خلفية نشر تقرير تلفزيوني يسيء لسمعة والدهم المتوفى.