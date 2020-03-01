، 45 حكمًا يقيمون السيارات المشاركة في مهرجان الدرعية ،

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اعتمدت لجنة تحكيم السيارات الكلاسيكية في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، والتي تضم 45 حكمًا من عدة جنسيات مختلفة، من السعودية ودول مجلس التعاون والعرب والأجانب، على الطريقة الإلكترونية لتقيم المشاركين في مسابقة السيارات الكلاسيكية في فئاتها الـ 28 للعام الثالث على التوالي.
وجاءت آلية فرز السيارات على 29 فئة من خلال التحكيم والتنسيق مع 20 حكمًا محليًا و25 حكمًا خليجيًا ودوليًا والفرز الإلكتروني.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم في المهرجان المهندس بليغ زمزمي، أنه تم توزيع حكام المهرجان على فئات السيارات المختلفة التي اعتمدت اللجنة في عملها على أعلى المعايير المنبثقة في مثل هذه المهرجانات، حيث طبق المهرجان للعام الثالث على التوالي التحكيم الإلكتروني من شركة ستار نيون للحلول التقنية.
من جانب آخر، أبان عضو لجنة التحكيم الأستاذ داود الوادي، أن هناك معايير فنية لكل فئة من فئات السيارات المصنفة والتغيرات المدخلة على السيارة، سواء كان المحرك أو التغيرات الخارجية، إلى جانب النظافة الداخلية التي كانت محل اهتمام وتأثر في تقييم سيارة عن أخرى.
وأكد عضو لجنة التحكيم وعضو نادي أبوظبي للسيارات الكلاسيكية الإماراتي مبارك المنصوري بدوره أهمية وجود صاحب السيارة أثناء التقييم، وهو شرط أساس من شروط اللجنة للإجابة عن استفساراتها بخصوص التغيرات المدخلة على السيارة المشاركة.
45 حكمًا يقيمون السيارات المشاركة في مهرجان الدرعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
اعتمدت لجنة تحكيم السيارات الكلاسيكية في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، والتي تضم 45 حكمًا من عدة جنسيات مختلفة، من السعودية ودول مجلس التعاون والعرب والأجانب، على الطريقة الإلكترونية لتقيم المشاركين في مسابقة السيارات الكلاسيكية في فئاتها الـ 28 للعام الثالث على التوالي.
وجاءت آلية فرز السيارات على 29 فئة من خلال التحكيم والتنسيق مع 20 حكمًا محليًا و25 حكمًا خليجيًا ودوليًا والفرز الإلكتروني.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم في المهرجان المهندس بليغ زمزمي، أنه تم توزيع حكام المهرجان على فئات السيارات المختلفة التي اعتمدت اللجنة في عملها على أعلى المعايير المنبثقة في مثل هذه المهرجانات، حيث طبق المهرجان للعام الثالث على التوالي التحكيم الإلكتروني من شركة ستار نيون للحلول التقنية.
من جانب آخر، أبان عضو لجنة التحكيم الأستاذ داود الوادي، أن هناك معايير فنية لكل فئة من فئات السيارات المصنفة والتغيرات المدخلة على السيارة، سواء كان المحرك أو التغيرات الخارجية، إلى جانب النظافة الداخلية التي كانت محل اهتمام وتأثر في تقييم سيارة عن أخرى.
وأكد عضو لجنة التحكيم وعضو نادي أبوظبي للسيارات الكلاسيكية الإماراتي مبارك المنصوري بدوره أهمية وجود صاحب السيارة أثناء التقييم، وهو شرط أساس من شروط اللجنة للإجابة عن استفساراتها بخصوص التغيرات المدخلة على السيارة المشاركة.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:10 PM
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:34 PM
للسيارات الكلاسيكية الإلكترونية للعام الثالث وهذه هي الشروط
اعتمدت لجنة تحكيم السيارات الكلاسيكية في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، والتي تضم 45 حكمًا من عدة جنسيات مختلفة، من السعودية ودول مجلس التعاون والعرب والأجانب، على الطريقة الإلكترونية لتقيم المشاركين في مسابقة السيارات الكلاسيكية في فئاتها الـ 28 للعام الثالث على التوالي.
وجاءت آلية فرز السيارات على 29 فئة من خلال التحكيم والتنسيق مع 20 حكمًا محليًا و25 حكمًا خليجيًا ودوليًا والفرز الإلكتروني.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم في المهرجان المهندس بليغ زمزمي، أنه تم توزيع حكام المهرجان على فئات السيارات المختلفة التي اعتمدت اللجنة في عملها على أعلى المعايير المنبثقة في مثل هذه المهرجانات، حيث طبق المهرجان للعام الثالث على التوالي التحكيم الإلكتروني من شركة ستار نيون للحلول التقنية.
من جانب آخر، أبان عضو لجنة التحكيم الأستاذ داود الوادي، أن هناك معايير فنية لكل فئة من فئات السيارات المصنفة والتغيرات المدخلة على السيارة، سواء كان المحرك أو التغيرات الخارجية، إلى جانب النظافة الداخلية التي كانت محل اهتمام وتأثر في تقييم سيارة عن أخرى.
وأكد عضو لجنة التحكيم وعضو نادي أبوظبي للسيارات الكلاسيكية الإماراتي مبارك المنصوري بدوره أهمية وجود صاحب السيارة أثناء التقييم، وهو شرط أساس من شروط اللجنة للإجابة عن استفساراتها بخصوص التغيرات المدخلة على السيارة المشاركة.
، 45 حكمًا يقيمون السيارات المشاركة في مهرجان الدرعية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.