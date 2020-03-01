، السنغال تضرب موعدًا مع تونس في نهائي كأس العرب للشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخطى المنتخب المصري بركلات الترجيح

تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، عقب تخطيه عقبة نظيره المصري، بركلات الجزاء الترجيحية (6- 5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي، والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.



تقدم المنتخب المصري أولاً عبر لاعبه إبراهيم عادل عند الدقيقة (56)، لم تدم فرحة المصريين سوى أربع دقائق حتى أدرك المنتخب السنغالي التعادل عن طريق بابي مطر.

وسيلتقي المنتخب السنغالي في المباراة الختامية نظيره التونسي، الذي تغلب بدوره على نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل.الدمام منتخب السنغال المنتخب المصري ملعب الأمير محمد بن فهد كأس العرب لمنتخبات الشباب