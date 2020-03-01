- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، عقب تخطيه عقبة نظيره المصري، بركلات الجزاء الترجيحية (6- 5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي، والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.
تقدم المنتخب المصري أولاً عبر لاعبه إبراهيم عادل عند الدقيقة (56)، لم تدم فرحة المصريين سوى أربع دقائق حتى أدرك المنتخب السنغالي التعادل عن طريق بابي مطر.
وسيلتقي المنتخب السنغالي في المباراة الختامية نظيره التونسي، الذي تغلب بدوره على نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل.الدمام منتخب السنغال المنتخب المصري ملعب الأمير محمد بن فهد كأس العرب لمنتخبات الشباب
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 09:27 PM
تخطى المنتخب المصري بركلات الترجيح
تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، عقب تخطيه عقبة نظيره المصري، بركلات الجزاء الترجيحية (6- 5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي، والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.
تقدم المنتخب المصري أولاً عبر لاعبه إبراهيم عادل عند الدقيقة (56)، لم تدم فرحة المصريين سوى أربع دقائق حتى أدرك المنتخب السنغالي التعادل عن طريق بابي مطر.
وسيلتقي المنتخب السنغالي في المباراة الختامية نظيره التونسي، الذي تغلب بدوره على نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل.
، السنغال تضرب موعدًا مع تونس في نهائي كأس العرب للشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تضرب موعدًا مع تونس في نهائي كأس العرب للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.