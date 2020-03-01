، إدارة "تعليم نجران" تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ، تحت عنوان "السلامة أولاً"، وذلك بالعديد من الفعاليات الموجهة لطلاب وطالبات المدارس للتوعية بالسلامة المدرسية.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي أنه تم تدشين العديد من الفعاليات والمعارض بهذه المناسبة، مبينًا أن المشاركة تأتي لتعزيز الشراكة بين تعليم نجران والدفاع المدني وتقديرًا لجهود الدفاع المدني وما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ الأنفس والممتلكات.
وأضاف: انطلاقًا من الرؤية السديدة التي اعتمدها ولاة الأمر في أهمية الشراكة بين قطاعات الدولة وإيمانًا منا بالدور الفاعل والحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني فقد اعتمدنا برنامجًا شاملاً للمشاركة في هذه المناسبة.
وأكد "العتيبي" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة دعت جميع المدارس إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني، إضافة إلى تخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبّرة عن هذه المناسبة.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 09:14 PM
نظمت عددًا من الزيارات الطلابية والمعارض للتوعية بالسلامة المدرسيةإدارة "تعليم نجران" تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة
شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ، تحت عنوان "السلامة أولاً"، وذلك بالعديد من الفعاليات الموجهة لطلاب وطالبات المدارس للتوعية بالسلامة المدرسية.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي أنه تم تدشين العديد من الفعاليات والمعارض بهذه المناسبة، مبينًا أن المشاركة تأتي لتعزيز الشراكة بين تعليم نجران والدفاع المدني وتقديرًا لجهود الدفاع المدني وما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ الأنفس والممتلكات.
وأضاف: انطلاقًا من الرؤية السديدة التي اعتمدها ولاة الأمر في أهمية الشراكة بين قطاعات الدولة وإيمانًا منا بالدور الفاعل والحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني فقد اعتمدنا برنامجًا شاملاً للمشاركة في هذه المناسبة.
وأكد "العتيبي" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة دعت جميع المدارس إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني، إضافة إلى تخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبّرة عن هذه المناسبة.
، إدارة "تعليم نجران" تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "تعليم نجران" تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.