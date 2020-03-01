، "عائض القرني": وسائل التواصل جعلت الأسر غرباء يعيشون في بيت واحد ،

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حذر الداعية الدكتور عائض القرني، من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت الناس غرباء وهم يعيشون في البيت الواحد، مشيرًا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق كل رب أسرة في العناية بمن يعول، بدلًا من الانشغال بمتابعة الأخبار والردود على الآخرين.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الرسمي، وجّه نصيحة فيها لكل مسؤول عن أسرة قائلًا: "عليه أن يهتمّ بشؤونها قبل أن تصير هباءً منثورًا أمام سيل وسائل التواصل الاجتماعي؛ فمن سلبيات هذه الوسائل أنها شتّتت الأسرة، وجعلتهم غُرباء في البيت الواحد".
وأضاف الدكتور عائض القرني: "كلُّ مشغول بمتابعة الأخبار، والردود على الأصدقاء، والتعليق على الآخرين، (الأسرة نواة الحياة فحافظوا عليها)".عائض القرني وسائل التواصل الاجتماعي
"عائض القرني": وسائل التواصل جعلت الأسر غرباء يعيشون في بيت واحدعبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-01
حذر الداعية الدكتور عائض القرني، من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت الناس غرباء وهم يعيشون في البيت الواحد، مشيرًا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق كل رب أسرة في العناية بمن يعول، بدلًا من الانشغال بمتابعة الأخبار والردود على الآخرين.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الرسمي، وجّه نصيحة فيها لكل مسؤول عن أسرة قائلًا: "عليه أن يهتمّ بشؤونها قبل أن تصير هباءً منثورًا أمام سيل وسائل التواصل الاجتماعي؛ فمن سلبيات هذه الوسائل أنها شتّتت الأسرة، وجعلتهم غُرباء في البيت الواحد".
وأضاف الدكتور عائض القرني: "كلُّ مشغول بمتابعة الأخبار، والردود على الأصدقاء، والتعليق على الآخرين، (الأسرة نواة الحياة فحافظوا عليها)".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:41 PM
عبر تغريدة حذّر فيها من الانشغال عن الأسرة بمتابعة الأخبار والردود على الأصدقاء
حذر الداعية الدكتور عائض القرني، من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت الناس غرباء وهم يعيشون في البيت الواحد، مشيرًا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق كل رب أسرة في العناية بمن يعول، بدلًا من الانشغال بمتابعة الأخبار والردود على الآخرين.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الرسمي، وجّه نصيحة فيها لكل مسؤول عن أسرة قائلًا: "عليه أن يهتمّ بشؤونها قبل أن تصير هباءً منثورًا أمام سيل وسائل التواصل الاجتماعي؛ فمن سلبيات هذه الوسائل أنها شتّتت الأسرة، وجعلتهم غُرباء في البيت الواحد".
وأضاف الدكتور عائض القرني: "كلُّ مشغول بمتابعة الأخبار، والردود على الأصدقاء، والتعليق على الآخرين، (الأسرة نواة الحياة فحافظوا عليها)".
، "عائض القرني": وسائل التواصل جعلت الأسر غرباء يعيشون في بيت واحد ،
المصدر : الخليج 365
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