محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء بالرياض استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور. وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. وزير الخارجية المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01 استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور. وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. Advertisements 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:21 PM اخر تعديل 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 09:02 PM خلال لقاء بالرياض خلال لقاء بالرياض استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور. وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. ، وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة ،

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