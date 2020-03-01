محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاءٍ جمع وزير الخارجية مع السيد فيليبو غراندي استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.وزير الخارجية فيليبو غراندي المملكة تبحث آفاق التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01 استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. Advertisements 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:17 PM خلال لقاءٍ جمع وزير الخارجية مع السيد فيليبو غراندي خلال لقاءٍ جمع وزير الخارجية مع السيد فيليبو غراندي استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. ، المملكة تبحث آفاق التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين ،

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