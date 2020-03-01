محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن أحمد الميمان وبحضور مساعده العقيد فواز الزايدي، المقدم رامي العوفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم. فيما عبر" العوفي" عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة وأن تكون عوناً له على طاعة الله ثم المليك والوطن. "العوفي " لرتبة مقدم بمدينة تدريب الأمن العام بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01 قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن أحمد الميمان وبحضور مساعده العقيد فواز الزايدي، المقدم رامي العوفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم. Advertisements فيما عبر" العوفي" عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة وأن تكون عوناً له على طاعة الله ثم المليك والوطن. 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:15 PM قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن أحمد الميمان وبحضور مساعده العقيد فواز الزايدي، المقدم رامي العوفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم. فيما عبر" العوفي" عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة وأن تكون عوناً له على طاعة الله ثم المليك والوطن. ، "العوفي " لرتبة مقدم بمدينة تدريب الأمن العام بمكة ،

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