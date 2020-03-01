، شاهد.. كشّافة لجنة الأفلاج تقيم مخيّمًا في منطقة صحراوية خارج التغطية ،

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تصوير: يزيد آل زعير: أقامت كشّافة لجنة تنمية الأفلاج، مخيمًا كشفيًّا في منطقة صحراوية، شرق المحافظة 47 كم، خارج تغطية الجوال.
ويأتي سبب إقامة المعسكر في منطقة صحراوية خارج المحافظة؛ لتعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية، والاستدلال بالنجوم بعيدًا عن المدينة.
وقال قائد المخيم مفلح بن عبدالرحمن القنعير: إقامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، برنامج المخيم الخلوي الثاني "تعايش"، بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، لمدة ثلاثة أيام في منطقة صحراوية شرق الأفلاج؛ شارك فيه 60 كشافًا وقائدًا كشفيًّا.
وأضاف: احتوى المخيم عددًا من الدورات التدريبية والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية؛ ومنها "دورة الإنقاذ والتصرف السليم في الحالات الحرجة في حياة الخلاء، ودورة فك الشفرات والرحلة الخلوية، ودورة الاتجاهات والاستدلال بالنجوم، ومسابقة الطهي الخلوي".
وتابع: "شهد المخيم زيارة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، أ.د.عبد الله بن سليمان الفهد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية بالأفلاج".
كشّافة لجنة تنمية الأفلاج
شاهد.. كشّافة لجنة الأفلاج تقيم مخيّمًا في منطقة صحراوية خارج التغطيةمسلّم الهواملة الخليج 365 2020-03-01
تصوير: يزيد آل زعير: أقامت كشّافة لجنة تنمية الأفلاج، مخيمًا كشفيًّا في منطقة صحراوية، شرق المحافظة 47 كم، خارج تغطية الجوال.
ويأتي سبب إقامة المعسكر في منطقة صحراوية خارج المحافظة؛ لتعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية، والاستدلال بالنجوم بعيدًا عن المدينة.
وقال قائد المخيم مفلح بن عبدالرحمن القنعير: إقامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، برنامج المخيم الخلوي الثاني "تعايش"، بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، لمدة ثلاثة أيام في منطقة صحراوية شرق الأفلاج؛ شارك فيه 60 كشافًا وقائدًا كشفيًّا.
وأضاف: احتوى المخيم عددًا من الدورات التدريبية والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية؛ ومنها "دورة الإنقاذ والتصرف السليم في الحالات الحرجة في حياة الخلاء، ودورة فك الشفرات والرحلة الخلوية، ودورة الاتجاهات والاستدلال بالنجوم، ومسابقة الطهي الخلوي".
وتابع: "شهد المخيم زيارة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، أ.د.عبد الله بن سليمان الفهد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية بالأفلاج".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:12 PM
لتعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية
تصوير: يزيد آل زعير: أقامت كشّافة لجنة تنمية الأفلاج، مخيمًا كشفيًّا في منطقة صحراوية، شرق المحافظة 47 كم، خارج تغطية الجوال.
ويأتي سبب إقامة المعسكر في منطقة صحراوية خارج المحافظة؛ لتعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية، والاستدلال بالنجوم بعيدًا عن المدينة.
وقال قائد المخيم مفلح بن عبدالرحمن القنعير: إقامت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، برنامج المخيم الخلوي الثاني "تعايش"، بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، لمدة ثلاثة أيام في منطقة صحراوية شرق الأفلاج؛ شارك فيه 60 كشافًا وقائدًا كشفيًّا.
وأضاف: احتوى المخيم عددًا من الدورات التدريبية والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس والتعايش في الحياة البرية؛ ومنها "دورة الإنقاذ والتصرف السليم في الحالات الحرجة في حياة الخلاء، ودورة فك الشفرات والرحلة الخلوية، ودورة الاتجاهات والاستدلال بالنجوم، ومسابقة الطهي الخلوي".
وتابع: "شهد المخيم زيارة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، أ.د.عبد الله بن سليمان الفهد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية بالأفلاج".
، شاهد.. كشّافة لجنة الأفلاج تقيم مخيّمًا في منطقة صحراوية خارج التغطية ،
المصدر : الخليج 365
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