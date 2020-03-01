حقيقة وقف تأشيرات العمل في المملكة العربية السعودية

وقف تأشيرات العمل في المملكة العربية السعودية، يشغل بال الكثيرين في مصر والعالم العربي، حيث انتشرت بعض الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ذلك، من ناحية أخري فقد أوقفت الحكومة السعودية تأشيرات العمرة، بعد انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول المجاورة، مثل العراق والكويت والامارات وايران.

وقد أكدت السلطات السعودية أن قرار تعليق تأشيرات العمرة، هو قرار مؤقت، وأن عودة إصدار تأشيرات العمر داخل الأراضي المقدسة، سيعود، ولكن القرار هو خاضع لتعليمات من الحكومة السعودية.

تصريحات الخارجية السعودية حول وقف تأشيرات العمل في المملكة

عقدت الخارجية السعودية مؤتمر صحفى نفت خلاله، الأخبار التي تتحدث عن وقف تأشيرات العمل إلى السعودية، كما تحدثت عن الإجراءات والاستعدادات الصحية، التي تقوم بها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا ، وتتم بمشاركة وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحةووزارة الخارجية ووزارة الصحة فى السعودية.