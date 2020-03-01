شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مرعب في السعودية .. سماء “عرعر“ تتحول إلى اللون “الدموي“ والسكان يلزمون منازلهم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحولت السماء في مدينة عرعر شمالي السعودية، اليوم الأحد، إلى اللون الدموي، وسط مخاوف من السكان الذين لزموا بيوتهم وفق توجيهات السلطات بالمملكة.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع "تويتر" في السعودية، موجة عنيف من الغبار وهي تضرب عرعر والمناطق المحيطة بها تحول السماء إلى اللون الدموي.

وتسببت موجة الغبار في حجز السكان بمحافظة عرعر، فيما أطلقت وزارة الصحة السعودية والدفاع المدني وإدارة المرور تحذيرات من الإصابات جراء الحوادث أو ضيق التنفس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق أبرزها "تبوك"، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج.