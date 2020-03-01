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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الحوثيين اليوم اﻷحد على مدينة عاصمة محافظة الجوف بعد انسحاب قوات الشرعية منها فجرا حيث دخلت قوات الحوثيين المدينة من 4 مسارات.

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قيادات عسكرية: رئيس الاركان العامة صغير بن عزيز هو من سلم الجوف للحوثييين



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وقالت وسائل اعلامية ومصادر عسكرية ان الحوثيين سيطرو بالكامل على مديرية الحزم والتي تعد سقوط كامل لمحافظة الجوف.

وربطت قيادات عسكرية في الشرعية السقوط المخزي لقواتهم في الجوف بخيانات من القيادات العسكرية الموالية للنظام السابق”علي صالح ” مؤكدين ان رئيس هيئة اﻷركان الجديد”صغير بن عزيز” هو مسلم المحافظة للحوثيين.

وتؤكد هذه القيادات ان سقوط الجوف وتسليمها للحوثيين هي من ثمرة صغير بن عزيز الذي عينه التحالف رئيسا لهيئة الاركان.

وحذرت القيادات من تسليم بن عزيز محافظة مأرب للحوثيين ضمن مخطط تمكين المؤتمر والحوثيين من قيادة الدولة من جديد.

وكان بن عزيز قد وجه بسخب لواءين من الحدود لتعزيز جبهات الحزم حيث تم توزيعها على مدينة الحزم وهي من قامت بالانسحاب قبل دخول الحوثيين.