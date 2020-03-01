بالفيديو: إطلاق نار في مشاجرة في حائل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان نتيجة إطلاق نار في حي شرق المجمع بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم، وبين شخصين آخرين
وتمكنت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، من إلقاء القبض على مطلقى النار واتضح أنهما مواطنين (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً)
وتعرض أحد المصابين إلى طلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا، وحالتهما الصحية مستقرة.
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