4 خطوات للإبلاغ عن التهرب الضريبي والزكوي.. ومكافأة تصل إلى مليون ريال

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطوات الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتهرب الزكوي المخالِفة لأنظمة ولوائح الهيئة، ومنح المكافآت للمُبلِّغين عن حالات التهرب الضريبي والزكوي.

خطوات الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي

ووفقًا للهيئة العامة والزكاة، تمر رحلة المُبلِّغ لرفع بلاغات عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة، ومنحهم المكافآت على إبلاغهم عن حالات التهرب الضريبي والتهرب الزكوي، بـ4 خطوات أسياسية؛ هي كالتالي:

تقديم بلاغ عبر القنوات المختصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، عن التهرب الضريبي والزكوي، ومنها:

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

الموقع الإلكتروني للهيئة .

رسالة استلام البلاغ عن التهرب الضريبي والزكوي:

يصل المُبلِّغَ رسالةٌ نصية تفيد بأنه تم استلام البلاغ المقدم، وسيتم الرد خلال 10 أيام عمل.

رسالة مباشرة البلاغ عن حالة التهرب الضريبي والزكوي: وفيها يتم إشعار المُبلِّغ بمباشرة البلاغ والتأكد من صحة المعلومات، تتضمن الآتي: «نفيدك بأن البلاغ المقدم عن طريقك قد تمت مباشرته من قبل الهيئة المختصة الهيئة العامة للزكاة والدخل».

رسالة إغلاق البلاغ عن حالة التهرب الضريبي والزكوي: وفيها يتم إشعار المبلغ بإغلاق البلاغ وحالة القبول أو الرفض، وأنه سيتم التواصل معه فيما يخص استحقاق المكافأة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستضمن السرية التامة لمعلومات المبلغ عن التهرب الضريبي والتهرب الزكوي، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتهرب الزكوي.

ماذا يستفيد المبلغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي؟

وردًّا على تساؤل أحد المواطنين عما يستفيده المبلغ من الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر؛ إن المبلغ يحصل على مكافأة مالية طبقًا للائحة المكافآت التشجيعية على البلاغات الناشئة، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (458) بتاريخ 11/8/1440هـ.

مكافأة مالية بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال

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وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تمنح مكافأة مالية للمبلِّغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، لا تتجاوز ما يعادل 2,5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1,000,000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي.

ما شروط استحقاق المكافأة المالية للإبلاغ عن التهرب الضريبي والزكوي؟

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدة شروط لاستحقاق المكافأة المالية على الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي وتتمثل في الآتي:

تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يُراعَى تحقق الشروط الآتية:

أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في اللائحة.

ألا يكون المبلغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى.

ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفًا عامًّا أو في حكمه.

ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن استحقاق مكافأة الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي، يكون بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات.

وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي يتضمنها التهرب الضريبي والزكوي، ومنها تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، وإخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة في الفحص.

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