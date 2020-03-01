برنامج تعاون مشترك بين «إغاثي الملك سلمان» و«منظمة التعاون الإسلامي»

وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك.

جاء ذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و 2 مارس 2020. ويهدف البرنامج إلى المضي قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة .

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يختتم حملته الثانية لمكافحة العمى في الجابون

بالصور.. الربعية يناقش الجهود الإغاثية لـ«مركز سلمان» مع ممثل الأمم المتحدة