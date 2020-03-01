مصادر «عاجل» تكشف توجيه وزير الداخلية بربط إقامة الندوات والحفلات الموسيقية بـ«هيئة المعارض»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور توجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، القاضي بتنظيم إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والأسواق الخيرية والندوات الشعرية والحفلات الموسيقية، عند عقد الدورات، وذلك بربط أنشطتهم بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات .

وأوضحت المصادر، أن القرار الجديد بهدف منع العشوائية في التنظيم وتطفل غير المتخصصين كون الأنشطة تفتقر لمظلة تضع الأنظمة والضوابط.

واُختتم توجيه وزير الداخلية، بالتأكيد على المؤسسات والشركات السياحية التـي تعمل في مجال عقد الدورات وإقامة الرحلات، الالتزام عند عقد أي دورات أو أنشطة بمنح التصاريح من قبل هيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض .

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