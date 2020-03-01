مشروع لتطوير مجمعات ترفيهية جديدة في 20 مدينة على مستوى المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات السعودية، اليوم الأحد، عن تدشين مشروع لتطوير مجمعات ترفيهية جديدة في 20 مدينة على امتداد المملكة لترتقي بجمهور الفعاليات إلى مستويات جديدة.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، على إقامة فعاليات رائدة تهدف إلى دعم قطاع الترفيه في جميع أنحاء المملكة.

وعبر «إنفوجراف» نشره على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أوضح الصندوق أن «مشاريع الترفيه السعودية-SEVEN»، تعلن عن مجمعات ترفيهية على امتداد المملكة، وهي مساحات تصل إلى 360 ألف متر مربع تستهدف السكان والسياح، وتتوزع في المدن الحيوية على امتداد المملكة.

ولفت الصندوق إلى تخصيص 30% من تلك المساحات للأطعمة والمشروبات، و20% لتجارة التجزئة، مؤكدًا أن هذه المجمعات الترفيهية سوف تستخدم آخر التكنولوجيا والتقنيات في مجال الترفيه، موضحًا أن المسارات الترفيهية المخطط تطويرها في المجمعات، سوف تشمل المغامرة والأدغال، والحدائق المعلقة.

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