بزيادة 52% عن عام 2018..«البيئة» تصدر 400 ترخيص لمشاريع زراعية في 2019

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة خلال العام الماضي 2019، بلغ 400 ترخيص وبمعدل نموّ نسبته 52% زيادة عن العام 2018، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية ورفع كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.

وأشارت الوزارة، إلى أن التراخيص تنوعت ما بين إنشائية بعدد 183 ترخيصًا، وتشغيلية بـ 217 ترخيصًا، وتوزعت في مناطق: الرياض التي كان لها قصب السبق بـ 127 ترخيصًا، تلتها عسير بـ 56 ترخيصًا، ومن ثم مكة المكرمة بعدد 55 ترخيصًا، إضافة إلى 45 في القصيم، و31 في الشرقية، و30 ترخيصًا في حائل، و19 في الجوف، و12 في تبوك، إلى جانب 9 تراخيص في المدينة المنورة، و7 في جازان، و4 في الحدود الشمالية، و3 في نجران، و2 في الباحة.

وبيَّنت الوزارة أن تلك التراخيص تنوعت ما بين زراعة مائية (هيدروبونيك) لعدد 34 مشروعًا وبطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 310 ألف طن خضار وفواكه، وزراعة مائية (أكوابونيك) لعدد 3 مشاريع بإنتاج تجاوز 15 ألف طن خضار وأسماك، وزراعة مائية (استنبات شعير) بمشروع واحد أنتج أكثر من ألفي طن شعير، إضافة إلى تراخيص لعدد 30 مشروعًا من البيوت المحمية بطاقة إنتاجية تجاوزت 118 ألف طن خضار وفواكه، ومشروع واحد للأشجار المكشوفة أنتج 1500 طن تين، وكذلك مشروع واحد لزراعة الورود بإنتاج تجاوز 6 أطنان من الورد السلطاني، ومشتل لزراعة التين بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 150 ألف شتلة تين.

وتضمنت التراخيص أيضًا 4 مشاريع لتربية النحل بطاقة إنتاجية 427 طن عسل، و14 مشروعًا للخدمات المساندة (التسويق الزراعي)، ومشروعي مستودع زراعي، و6 مختبرات، و184 مشروع دجاج لاحم بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 700 مليون طير، إضافة إلى 32 مشروع دجاج بياض أنتجت 3,4 مليار بيضة، ومشروعي جدات دواجن بإنتاج بلغ 5 ملايين صوص، و45 مشروع أمهات لاحم أنتجت أكثر من 664 مليون صوص، إلى جانب تراخيص لـ 3 مشاريع أمهات لاحم مع فقاسة بإنتاج بلغ 135 مليون صوص، وتراخيص لـ 8 مشاريع فقاسة بإنتاج تجاوز 481 مليون صوص، فضلًا عن 3 مشاريع أمهات بياض بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 31 مليون صوص.

كما شملت التراخيص 9 مسالخ دجاج آلي بإنتاج تجاوز 89 ألف طير/ ساعة، و3 مشاريع لإنتاج أكثر من 940 ألف طير من الحمام، ومشروعين لتربية أكثر من 36 ألف رأس من الماشية، و8 مشاريع تربية أبقار لإنتاج أكثر من 1,7 مليار لتر حليب، وأخيرًا تراخيص لـ 4 مشاريع تسمين عجول بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 23 ألف عجل.

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وأشارت الوزارة إلى أن إصدار التراخيص يأتي تفعيلًا لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، مؤكدة أنها تشجع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية المطبقة والمعتمدة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، سعيًا منها في تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.

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