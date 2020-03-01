

عقلة الصقور 06 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

دشن محافظ عقلة الصقور المكلف حسون بن صالح الحسون اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً " ، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك في قصر ركن المودة بالمحافظة .

واشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من وسائل السلامة والعروض المرئية .

// انتهى //

20:39ت م

0280





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ عقلة الصقور المكلّف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.