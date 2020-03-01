السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة في دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع مديرها التنفيذي



الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي.

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19:54ت م

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