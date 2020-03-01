السعودية اليوم / إغلاق أكبر متنزهات العاصمة العراقية في إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا"



بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

قررت الجهات العراقية المختصة إغلاق متنزه الزوراء" أكبر متنزهات العاصمة العراقية بغداد" ستة أيام بدءًا من يوم غد الاثنين في إجراء وقائي للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".

وأفادت أمانة بغداد التي أعلنت ذلك في بيان صحفي اليوم بأن قرار إغلاق المتنزه سيطبق بدءًا من صباح يوم غد الاثنين حتى يوم السبت المقبل , السابع من الشهر الحالي.

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19:29ت م

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