السعودية اليوم / مدير المراسم بالخارجية السودانية يلتقي بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم



الخرطوم 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

التقى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية السودانية بمكتبه اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:26ت م

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