السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني



ظهران الجنوب 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولا "، بحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأهلية.

وافتتح القرقاح المعرض المعد بهذه المناسبة، مطلعاً على مشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة، كما شاهد عرضا لآليات الدفاع المدني، وأحدث التجهيزات المتطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ والمتوفرة في شعبة الدفاع المدني ظهران الجنوب.

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19:14ت م

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