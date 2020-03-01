السعودية | وزير الخارجية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:05 مساءً, 1 مارس 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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