شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يبحث التعاون مع مفوضية اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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