شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حملة فحص الكبد الوبائي شهرا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة طب الأسرة، عن تمديد حملة «الفحص الاستكشافي لفيروس الكبد الوبائي سي» لشهر إضافي، بعد أن تجاوزت الفحوصات خلال الشهر الأول 14 ألف مواطن ومقيم.

وأوضح المشرف على الحملة د. مشاري المشاري أن الحملة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين من مرضى ومراجعين وزوار، وذلك من الساعة 8 ص وحتى الساعة 8 م، في محطات متفرقة داخل المدينة. وأشار إلى أن الحملة تم تمديدها نظرًا للإقبال الكثيف عليها، والأعداد التي تم فحصها خلال الفترة الماضية بلغت 14 ألفا، منوهًا بأن الحالات الإيجابية منها بلغت نحو 67 حالة، حيث تم توجيهها مباشرة لعيادة متخصصة ومقابلة الاستشاري وإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم حالة المريض وبعدها بداية العلاج.

وأبان د. المشاري أن فيروس «الكبد سي» عادةً يكون بدون أعراض، مؤكدًا أن المدينة تسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتلبية كافة متطلباتهم للحصول على رضاهم التام، مفيدا بأن الحملة تأتي تماشيًا مع أهداف وزارة الصحة لمكافحة أمراض الكبد الفيروسية سي.

ودعا د.المشاري المواطنين والمقيمين للفحص والاطمئنان على وضعهم الصحي، منوها إلى أن الفحص يتميز بسرعة الحصول على النتيجة وذلك بعد 15 دقيقة فقط من الفحص، وطريقته أقرب للفحص اللحظي للسكري. وقدم د. المشاري شكره وتقديره لأعضاء الحملة من أطباء وتمريض على جهودهم المتواصلة لخدمة المجتمع.