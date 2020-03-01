شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال والصليب الأحمر» العربي: إجراءات المملكة تجاه "كورونا" لحماية الجميع والان نبدء بالتفاصيل

ثمنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأعلنتها وزارة الخارجية السعودية بشأن إيقاف منح تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا» والتصدي له وحماية المعتمرين والزائرين من تبادل العدوى ونقلها إلى البقاع المقدسة وإلى العالم.

وأكد الأمين العام للمنظمة د. صالح التويجري أن هذه الإجراءات تؤكد حرص المملكة على سلامة أرواح معتمري وزوار الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن، منوها بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- وما تقدمه من تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين، وعبر عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة بشكل عاجل في الوقت الذي يشهد العالم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لبذل كل الإمكانات والتسهيلات وتهيئة الأماكن والطاقات البشرية لخدمة المعتمرين والحجاج والزوار على مدار العام.

وأضاف التويجري: إن المملكة لا تتوانى عن بذل أقصى الجهود بعون الله تعالى لضمان عدم وصول هذا الفيروس إلى أراضيها التي تعتبر محط أنظار العالم، وهي مستمرة في ذات الوقت في تطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، وتواصل جهودها الوقائية بتضافر جهود أجهزتها الحكومية المختصة في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها دائما تستشعر مسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى دورها المحوري الوقائي في المنطقة العربية ودول العالم أجمع وحضورها الدائم في تقديم أي مساعدات من أجل احتواء هذا المرض والعديد من الأوبئة التي تهدد سلامة العالم.