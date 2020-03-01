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وزير الداخلية يبحث العلاقات المشتركة مع رئيس الحكومة التونسي  

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .

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