شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث العلاقات المشتركة مع رئيس الحكومة التونسي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .
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