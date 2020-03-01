6 إصابات جديدة بـ كورونا في بغداد والسليمانية

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن اكتشاف ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”؛ اثنتان في بغداد، وأربع في السليمانية، جميعهم من الوافدين من إيران.

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وبهذا يرتفع عدد الإصابات المكتشفة بهذا الفيروس في العراق إلى 19 إصابة، من بين تلك الإصابات شخص يحمل الجنسية الإيرانية وتم ترحيله بسيارة إسعاف إلى بلده.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم تشخيص حالات الإصابة الست الجديدة بفيروس “كورونا”، بعد أخذ العينات المخبرية وإجراء الفحوصات التي بينت نتائجها بأنها موجبة، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون حاليًّا الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات تابعة للوزارة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للتعامل مع المصابين والملامسين لهم حسب اللوائح الصحية العالمية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًّا مصابة بفيروس كورونا، وهي لأشخاص أتوا سابقًا من إيران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نُقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة أشخاص.

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