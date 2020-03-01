تنويه هام من حساب المواطن بشأن موعد صرف الدعم

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر مبالغ الدعم لشهر مارس بعد، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المتقدمين فسيتم الصرف بتاريخ 10 مارس الجاري.

وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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