مفوضية اللاجئين لـ”المواطن” : المملكة من أكبر الدول المانحة بـ340 مليون دولار

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير هاشم القرني

قال أحمد محسن نائب المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن منتدى الرياض الدولي الإنساني يثير مواضيع ونقاشات مهمة، كما أنه له أثر إيجابي على الأعمال الإنسانية.



وكشف أحمد محسن لـ”متابعات الخليج 365” عن تقديم الصندوق السعودي للتنمية منحة بقيمة 10 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمساعدة الأفغان في عودتهم إلى بلدهم.

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وأكد محسن أن المنح التي قدمتها السعودية للمفوضية خلال العقد الماضي تجاوزت 340 مليون دولار، لعمليات في مناطق مختلفة، حيث تغطي العديد من الخدمات مثل الصحة والغذاء والإيواء.

وأشار إلى أن السعودية من أكبر الدول الداعمة والمانحة في الأعمال الإنسانية، حيث قدمت العديد من الدعم والمساعدات، منها الروهينقا في بنجلاديش، والسوريين في لبنان والأردن، واليمنيين في اليمن والصومال.

وأضاف: الاحتياجات الإنسانية والحروب والنزاعات في تزايد، مضيفًا أن التوقعات في هذا العام أن يصل أعداد اللاجئين والنازحين على مستوى العالم حوالي 83 مليون لاجئ ونازح.

يذكر أن منتدى الرياض الدولي الإنساني يختتم أعماله مساء غدٍ الاثنين، حيث يتضمن جلسات حوارية ونقاشات حول الأعمال الإنسانية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين.

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