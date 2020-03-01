فيديو وصور.. محافظ الحفر يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم الأحد في مركز اليتيمات، انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولًا”.

وبدأ الحفل الذي حضره مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله بن عبدالرحمن المحيمل، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالسلام الملكي، ومن ثم آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لمدير إدارة العمليات العقيد محمد فرحان العنزي، ليتبعه عرض مرئي لنشأة الدفاع المدني الذي بدأ كفرقة أطفاء في مكة المكرمة عام ١٣٤٦هـ.

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وفي ختام الحفل، كرم الأمير منصور بن محمد لمديري الجهات المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.

يُذكر أن المعرض يقام في المكان مول ويستمر 3 أيام بدءًا من غد الاثنين ويستقبل خلاله جميع فئات المجتمع.

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