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الرئيس التونسي يستقبل وزير الداخلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_تونس استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج الرئاسي اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، له ، وتمنياتهما - حفظهما الله - للجمهورية التونسية حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث على الساحتين العربية و الدولية. ونوه الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور الكبير الذي يبذله مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها، مثمناً الدعم والمتابعة التي يحظى بها المجلس من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية العرب. حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية ، ووزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي.



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