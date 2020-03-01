محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 10صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
أعلنت وزارة الصحة العامة البنانية، اليوم "تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًامصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقًا من إيران، وكانواموجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحيفي مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCRتم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرةأشخاص".
وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة في بيان اليوم جميع الوافدين من الدول التيتشهد انتشارًا محليًا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
06:27 PM
لأشخاص أتوا من إيران وكانواموجودين في العزل المنزلي
أعلنت وزارة الصحة العامة البنانية، اليوم "تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًامصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقًا من إيران، وكانواموجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحيفي مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCRتم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرةأشخاص".
وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة في بيان اليوم جميع الوافدين من الدول التيتشهد انتشارًا محليًا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي.
، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 10 ،
المصدر : الخليج 365
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