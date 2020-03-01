، "صحة عسير" تنظم أكبر فعالية للمشي في المنطقة.. الخميس المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "امش 30" برعاية تركي بن طلال

تنظّم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الخميس المقبل؛ الحملة الوطنية للمشي، تحت شعار "امش 30"، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

تبدأ الحملة من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، بممشى حديقة المشهد على طريق آل يوسف في مدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: إن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي، التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".

وأضاف: تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ إلى ٨٠ عامًا، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜.

وأشار إلى أن الفعالية سيصاحبها عدد من المعارض التي تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وقياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركانًا لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركنًا مخصصًا للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتّباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة؛ من ضمنها تعليم عسير، وجامعة الملك خالد، والجهات الأمنية المختصة، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.صحة عسير