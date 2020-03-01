سعر الريال السعودي اليوم في البنوك “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.17 البنك المصرى الخليجى Advertisements أقل سعر للبيع: 4.18 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.17 4.18 3 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.16 4.18 7 ساعات بنك عودة 4.15 4.18 7 ساعات المصرف العربى الدولى 4.15 4.18 7 ساعات بنك بلوم 4.15 4.18 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.15 4.18 9 ساعات البنك المركزى المصرى 4.15 4.19 4 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.15 4.18 7 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 4.15 4.18 5 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 4.14 4.18 5 ساعات بنك قناة السويس 4.14 4.18 7 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 4.14 4.18 7 ساعات بنك مصر 4.14 4.18 7 ساعات البنك الأهلي المصري 4.14 4.18 7 ساعات كريدى أجريكول 4.14 4.18 3 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.13 4.19 4 ساعات المصرف المتحد 4.13 4.18 7 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.13 4.19 5 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 4.13 4.18 8 ساعات بنك التنمية الصناعية 4.13 4.18 4 ساعات بنك الإسكندرية 4.13 4.18 6 ساعات بنك البركة 4.12 4.22 4 ساعات بنك التعمير والإسكان 4.08 4.20 أسبوعين

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