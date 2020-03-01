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عدن - ياسمين التهامي - نفت أصايل البيشي مغنية الراب السعودية التي أثار فيديو كليب لأغنيتها “بنت مكة” جدلا اجتماعيا واسعا، أنباء احتجازها.

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هل تذكرون مغنية الراب السعودية “بنت مكة” التي وجه أمير مكة بمعاقبتها؟.. شاهد ماذا حدث لها اليوم وصدم الجميع



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ووفقا لما نشره موقع ” العربية ” باللغة الإنجليزية ، قالت مغنية الراب إن التحقيق معها يخص مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد وأضافت أنه تم استجوابها بسبب عدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو لأغنيتها وأضافت: “لم أعرف أنني في حاجة إلى الترخيص، وأبلغوني بذلك في النيابة العامة.

وأكدت أن هذه هي المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها، وهي لم تتعرض لأي عقاب آخر، على الرغم مما تم تداوله من مزاعم عن احتجازها وتوجيه اتهامات إليها،وقالت: “هناك أشخاص يؤيدونني وآخرون يعارضونني، وأحترم جميع الآراء”.

كما كشفت البيشي عن خططها الجديدة، لكن بعد الحصول أولا على التراخيص المطلوبة ،معربة عن نيتها تصوير مزيد من الفيديوهات.