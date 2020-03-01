العواد يستقبل ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم الأحد، ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر.

وأبرز العواد، خلال الاستقبال، التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في هذا المجال، التي تمخض عنها 60 قرارًا إصلاحيًّا لتعزيز حقوق الإنسان.

وأِشار العواد إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية، رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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