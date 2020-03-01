الصحة تُجهِّز 25 مستشفى و2200 سرير لمواجهة ظهور كورونا

خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى، وأكثر من 2200 سرير، في إطار الاستعداد لمواجهة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

في السياق ذاته، أكدت «الصحة» عدم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا داخل المملكة، فيما تم تسجيل حالة لمواطن سعودي في الكويت و4 حالات لمواطنات في البحرين جميعهم قدموا من إيران

وحثت الوزارة، على اتباع الخطوات الخمس الرئيسة للحماية من عدوى كورونا، وهي: تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية والأليفة على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة طهو الطعام، مثل اللحوم والبيض جيدًا.

ودعت الوزارة، المهتمين بالاطلاع على الملف التوعوي الشامل المتوافر على حساباتها في مواقع التواصل، والمتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع «كورونا» وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي من أعراضه.

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