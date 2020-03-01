اكتمال حجز 44% من الوحدات السكنية في «ضاحية الجوان» بالرياض

أعلن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، عن وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان الواقعة شمال الرياض إلى أكثر من 44%، منوهًا إلى أن الضاحية ستشهد اكتمال تنفيذ نحو 4,600 وحدة خلال العام الجاري 2020م، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.

وتعتبر ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لوزارة الإسكان ممثلةً ببرنامج سكني، وتقع على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع في الجزء الشمالي من العاصمة الرياض، وتمثل الضاحية واجهة حضارية جديدة من حيث المرافق وأسلوب الحياة بالإضافة لكونها تعد من أكبر المشاريع السكنية والتنموية التي تشهدها الرياض.

وتقع الضاحية في موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب مـن مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفي منطقة تتميز بسهولة الوصول عبر الطرق الرئيسية وطريق الملك سلمان وطريق الدمام، وتكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي.

ومن المقرر أن توفّر ضاحية الجوان أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس، من خلال 8 مشاريع ينفذها القطاع الخاص منها 7 متاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين لتستوعب أكثر من 100 ألف نسمة، ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق بأسلوب حياة عصري يضمن لهم مجتمع حيوي ومزدهر يُمكن الأسرة السعودية من ممارسة نشاطاتها مـن تعليم وصحة وتسوق وترفيه ورياضة بكل يسر وسهولة وأمان.

وتتميز الضاحية بوجود وادٍ صناعي يعتبر أيقونة الضاحية بطول يزيد على 4,700 متر، كما تضم محورًا ترفيهيًا بطول يزيد على 6500 متر تتزيّن مساراته بمساحات خضراء وعدد من واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة لوجود أحد أكبر المراكـز التجارية فــي الرياض بوسط ضاحية الجوان حتى يتمتع سكان الضاحية بأفضل خدمات التسوق والترفيه بالقرب من منازلهم.

كما تتيح الضاحية الخيارات المتاحة للتملك بين فلل وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات ضمن عدة مشاريع متنوعة تستخدم أحدث تقنيات البناء الحديثة، منها: مشروع مرسية، وسرايا النرجس، وديار السعد، وإشراق ليفينج، وعمائر الجوهرة، وشمس الديار، وإسكان الرياض، علاوة على حي الإعلامين الذي أعلن مشروع مرسية عن تخصيصه حي للعاملين في المجال الإعلامي.

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يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري في المملكة حيث قامت وزارة الإسكان بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السـكنية، ليتـم تنفيذها بالشـراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية فـي مواقـع مميـزة داخل المدن الرئيسـة، كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كافة الخدمات والمرافق التعليميـة والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جـودة الحياة.

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