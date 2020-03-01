«السياحة» تُعلن تعليق التأشيرات السياحية لـ 22 دولة كمرحلة أولى حتى الآن

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأحد، تعليق التأشيرات السياحية لـ 22 دولة كمرحلة أولى حتى الآن؛ لافتًا إلى أن ذلك إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا (COVID19)، إنها تُشارك في اللجنة المشكلة للوقاية من فيروس ‎كورونا والتي أعلنت عنها وزارة الصحة.