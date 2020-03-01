قطان يناقش التعاون الثنائي مع وزيرة «التعاون الدولي» الإماراتية

استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، اليوم الأحد؛ وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل تعزيزها، وتنسيق السياسات بين البلدين تجاه دول القارة الإفريقية.
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