الجمارك السعودية تُوقِف تصدير جميع المنتجات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة في الكشف أو الوقاية من مرض كورونا الجديد

أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع المنافذ الجمركية، (البرية والبحرية والجوية)، بإيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض كورونا الجديد.

جاء ذلك في بيان للجمارك السعودية، أوضحت خلاله أن الإيقاف جاء بناءً على القائمة الواردة من وزارة الصحة التي تشمل الألبسة، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، الأقنعة الطبية للوجه، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

ووفقًا البيان، يأتي التعميم تنفيذًا لتوصيات اللجنة الخاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، في المملكة، والمتضمنة إيقاف جميع المنتجات والمستلزمات.

وتابعت الجمارك، أن التعميم ضمن التدابير الوقائية وتوفير لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العالمية.

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