يبدأ بالرياح والأتربة.. خبراء يتوقعون حالة الطقس خلال شهر مارس

تتزامن بداية شهر مارس مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية والبيئة، اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة على المنطقة الشرقية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، فيما يستقر الطقس نسبيًّا طوال الشهر وتتخلله الأمطار.

وتتأثر بالرياح السطحية النشطة منطقة مكة المكرمة «القنفذة – الليث – بحرة - رابغ»، والمنطقة الشرقية «الأحساء – الجبيل – الخبر – الدمام – العديد – القطيف – بقيق - رأس تنورة» ومعظم محافظات الرياض، وتؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خلال اليوم الأول من مارس.

وكذلك تتعرض منطقة القصيم «الأسياح – البدائع – البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة - رياض الخبراء - عقلة الصقور – عنيزة - عيون الجواء»، لرياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية الساعة السابعة من مساء اليوم الأول من مارس.

عبدالعزيز الحصيني يتوقع حالة الطقس خلال شهر مارس

فيما أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني خصائص طقس مارس قائلًا إنه من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، وأيامه 31 يومًا.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن شهر مارس ثلثه الأول نهاية الشتاء فعليًّا، والثلث الثاني نهاية الشتاء فلكيًّا، والثلث الثالث منه بداية الربيع فلكيًّا، وفيه إرهاصات موسم المراويح التي تكون بدايته الفعلية في أبريل.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية والبيئة، ينتهي فصل الشتاء فلكيًّا في 20 مارس 2020، بعدها يبدأ فصل الربيع في شهر أبريل.

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خالد الزعاق يتوقع حالة الطقس خلال شهر مارس

في السياق ذاته، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق عن طقس مارس، إنه بعد أسبوعين يتساوى الليل مع النهار، ويبدأ الشباب ارتداء الملابس الصيفية بالتدريج، ويبدأ الإحساس بضرورة استخدام وسائل التبريد من مراوح وفتح نوافذ.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق أن الشمس ستشرق بعد أسبوعين من شهر مارس على القطب الشمالي، ولن تغرب إلا بعد 6 أشهر؛ وذلك بسبب النهار الصيفي، مشيرًا إلى أن تشغيل التكييف سيكون رسميًّا بعد 3 أسابيع.

وفي الأسبوع الأول من مارس، يحل الموسم الأخير لمواسم العقارب (تشمل مواسم السم، والدجم، والدسم على الترتيب)، وسميت بذلك لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، وفقًا للدكتور خالد الزعاق.

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