بالصور.. وزير الحج يبحث مع وفد تونس التجهيزات المتعلقة بموسم حج 1441 هـ

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مقر الوزارة في مكة المكرمة، اليوم الأحد، وزير الشؤون الدينية التونسي السيد أحمد عظوم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية تونس، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية تونس لموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع وزير الحج والعمرة، مع وزير الشؤون الدينية التونسي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من تونس وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن عقب توقيع الاتفاقية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، مقدمًا شكره لحجاج تونس على حسن تنظيمهم وترتيبهم خلال أداء مناسك الحج العام الماضي.

وأضاف: سعدنا اليوم بلقاء وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس السيد أحمد عظوم؛ حيث انتهينا اليوم من ترتيبات قدوم حجاج جمهورية تونس لأداء الفريضة بعد أن تم اطلاعهم على أبرز المشاريع الجديدة التي ستنفذ هذا العام.

وتقدم وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس السيد أحمد عظوم بالشكر والتقدير لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن على حسن استقباله للوفد التونسي .

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وأضاف: اليوم أتواجد في المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية ترتيبات الحج، وأخوة الشعب السعودي والتونسي المتأصلة تزداد يومًا بعد يوم، والأسمى هو الروح الذي يحملنا جميعًا لما فيه خير لديننا وأوطاننا.

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