الصحة: إجراءات احترازية أعلى ستُطبق حال وجود تطورات للفيروس خاصةً في المدارس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلو المملكة من فيروس كورونا، وعدم تسجيل أي حالة مصابة حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في السعودية، بمشاركة وزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والمتحدثين والجهات الإعلامية.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى إجراءات احترازية أعلى سيتم تطبيقها في حال وجود تطورات للفيروس، وخصوصًا على مستوى المدارس، مؤكدًا تخصيص وزارة الصحة 25 مستشفى للتعامل مع فيروس ‎كورونا.

وخلال المؤتمر، كشفت الجهات المختصة، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة على كافة المستويات، لافتًة إلى أن الفحوصات المخبرية لم ترصد أي إصابة بـ«كورونا».

وقال ‏وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، إن الوزارة بدأت وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، ووقف نظام معالجة التأشيرات، وخلال فترة زمنية قصيرة،‏ تم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة، وعلى الوكلاء الخارجيين.

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وأوضح أنه تم حصر 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفةً أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا منذ صدور قرار وقف التأشيرات.

‏وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن المملكة سيَّرت رحلات خاصة لإجلاء سعوديين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية.

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