الخارجية: نتخذ الإجراءات اللازمة لإجلاء المواطنين من المناطق الموبوءة بـ«كورونا»

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنها تتابع جيدًا وبدقة تطورات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إجلاء المواطنين السعوديين من المناطق الموبوءة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أكد وكيل الوزارة للشؤون الخارجية نعيم الدوسري، أن الوزارة تتابع الأخبار والتقارير الصحية العالمية عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الخارجية أصدرت أكثر من بيان توضح فيه الإجراءات المتخذة لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، بالإضافة إلى أنها تتابع مع بعثات خادم الحرمين الشريفين في الخارج للتأكد من تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة مسبقًا في حال انتشر الفيروس، لا قدر الله، في أي من الدول.

ولفت الدوسري إلى أن «هذه الإجراءات تستهدف التأكد من اتباع بعثاتنا في الخارج، الإرشادات الواجب تطبيقها»، لافتًا إلى أن هذه الإرشادات مرحلية، بمعنى أنها تتماشى مع طبيعة تطور الفيروس، وسرعة انتشاره.

وأكد الدوسري أنه إذا وصل التنبيه إلى مرحلة الخطر ستكون هناك إجراءات أدق وأسرع، وقد يصل الأمر إلى حد إجلاء المواطنين السعوديين من المناطق الموبوءة، وإذا تطورت الأوضاع قد يتوقف الطيران التجاري، مشيرًا إلى أن الدولة سيرت رحلات خاصة لإجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ووصلوا بحمد الله إلى أرض الوطن، واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية الوقائية للتأكد من سلامتهم.

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