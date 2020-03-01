وزارة الحج: وقف إصدار التأشيرات آليًّا.. ومغادرة 106 آلاف معتمر منذ صدور القرار

أعلنت وزارة الحج والعمرة، وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، لافتًا إلى أنه جرى حصر 469 ألف معتمر وزائر، وقت إصدار قرار وقف التأشيرات.
وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للجنة متابعة كورونا في السعودية: «بدأنا دعم مراكز الإرشاد في مكة والمدينة، للعمل بالطاقة القصوى»، مضيفةً: «غادر 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف التأشيرات».
وأكدت الوزارة إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون، خلال 3 ساعات، فضلًا عن وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كل المنافذ.
وكانت وزارة الخارجية، قد علقت في السادس والعشرون من فبراير، دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.
وكذلك أوقفت الوزارة دخول المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج: وقف إصدار التأشيرات آليًّا.. ومغادرة 106 آلاف معتمر منذ صدور القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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